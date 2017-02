OM-PSG : Courbis a vu Garcia se suicider avec cinq attaquants face à Paris

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Après la lourde défaite de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain dimanche soir (1-5), Rolland Courbis n'a pas hésité à rejeter la faute sur Rudi Garcia.

Ce n'est pas nouveau, mais quand un adversaire affronte le Paris d'Emery avec une philosophie ambitieuse, c'est souvent le PSG qui sort vainqueur. Cela a été le cas contre le Barça en huitième de finale aller de Ligue des Champions (4-0), et cela s'est confirmé lors du large succès contre Marseille au Vélodrome (1-5). Sur ce match, les choix de Rudi Garcia sont donc logiquement remis en question, surtout que Toulouse avait montré le chemin à suivre pour faire un résultat contre Paris avec son bloc défensif le week-end précédent (0-0). Par conséquent, Rolland Courbis est tombé sur l'entraîneur olympien.

« On s'attendait à un match serré. On s'attendait à un match compliqué pour le PSG, qui venait de faire une petite contre-performance contre Toulouse. En ayant une semaine pour préparer ce match-là, on s'attendait à un OM agressif et solide, même si on ne s'attendait pas non plus à une leçon de football de Marseille car tous les joueurs de Paris sont supérieurs à ceux de l'OM. Mais il n'y a pas eu de match car on a vu que le PSG. Et voir que l'OM démarre ce match-là avec cinq joueurs offensifs, avec Evra, Njie, Payet, Thauvin et Lopez, ça fait beaucoup pour affronter le PSG. C'est une option audacieuse et imprudente », a lancé, sur BFM TV, Courbis, qui estime donc que Garcia s'est fait prendre à son propre piège en jouant la carte offensive dans ce Classique contre le PSG.