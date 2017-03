OM : Pourquoi Rudi Garcia est le coach parfait ? Djorkaeff répond

Dans : OM, Ligue 1.

Selon Youri Djorkaeff, Rudi Garcia a toutes les qualités requises pour réussir de grandes choses à la tête de l'Olympique de Marseille.

Cinq mois tout pile après son arrivée dans la cité phocéenne, Rudi Garcia peut déjà se targuer d'avoir replacé l'OM à sa place dans la hiérarchie française. Cinquième de Ligue 1 à la trêve internationale du mois de mars, le club marseillais jouera bien un accessit européen durant le sprint final face à Bordeaux, 6e à égalité, et l'ASSE, 7e à deux unités. Et cela est déjà un exploit en soit car malgré un bon mercato hivernal, Marseille ne s'attendait pas à jouer l'Europe dès cette saison. Mais ceci n'est que le point de départ d'une grande aventure sous les ordres de Rudi Garcia, d'après les dires de Youri Djorkaeff.

« Rudi a connu une expérience très enrichissante en Italie. Il a dû gérer des hauts et des bas, il a tanné son cuir. Quand j’ai vu son discours depuis son arrivée, le recul qu’il a affiché, je me dis qu’il ne risque pas de succomber à la suffisance ni au catastrophisme. Je le sens capable de gérer au mieux les inévitables crises sportives que va connaître l’OM », a lancé, sur La Provence, le Champion du Monde 1998, qui estime donc que Garcia a les reins solides pour faire grandir l'OM après ses passages à Lille et à la Roma.