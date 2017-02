OM : Pour son attaque, Marseille pense à Gameiro et Giroud

Dans : OM, Mercato.

C’est certain, le secteur offensif représentera un gros chantier pour l’Olympique de Marseille l’été prochain.

Pour s’en convaincre, il suffit de voir le casse-tête que provoque la blessure de Bafétimbi Gomis. C’est dire à quel point la situation pourrait devenir urgente à la fin de la saison, lorsque le prêt du joueur de Swansea sera terminé. Quoi qu’il en soit, le club phocéen a bien l’intention d’attirer au moins un attaquant de renom.

Et après les arrivées de Patrice Evra et Dimitri Payet cet hiver, l’OM pourrait continuer à piocher en équipe de France dans les mois à venir. En effet, Goal croit savoir que les dirigeants marseillais auraient ciblé Kevin Gameiro (29 ans). Une piste assez ambitieuse dans la mesure où l’ex-Parisien, même s’il n’est pas toujours titulaire, évolue à l’Atlético Madrid, l’un des plus grands clubs européens.

Pour Giroud aussi, ça sera compliqué

Idem pour l’autre nom coché par l’OM, celui d’Olivier Giroud (30 ans). Pas sûr que l’avant-centre d’Arsenal soit prêt à revenir en Ligue 1 alors qu’il possède déjà un titre de champion de France avec Montpellier. Sauf si le Gunner estime que le projet de Frank McCourt peut le mener encore plus haut...