OM : Pour Sanson, Nicollin traite McCourt de radin

Dans : OM, MHSC, Mercato.

Très convoité cet hiver, Morgan Sanson (22 ans) a fait son choix. Le milieu de Montpellier souhaite rejoindre l’Olympique de Marseille.

L’ancien Manceau s’est même entendu avec le club phocéen sur les termes d’un contrat jusqu’en 2021. Il ne reste plus qu’à attendre un accord entre les deux formations, et ce n’est pas gagné ! Car l’offre de 9,5 millions d’euros transmise au MHSC n’a pas du tout convaincu Louis Nicollin. Le président héraultais campe sur ses positions et invite son homologue Frank McCourt à mettre la main à la poche.

« Qu’il veuille rejoindre l’OM, pourquoi pas, c’est un bon club. Mais à moins de 12 millions d’euros, il ne partira pas, c’est clair, net et précis, a assuré Nicollin, contacté par La Provence. Il faut qu’il lâche un peu les sous l’Américain. J’ai un club qui le prend sûr au moins de juin. » Info ou intox ? En tout cas, Montpellier met clairement la pression sur Marseille qui espère conclure ce transfert au plus vite.