OM : Pour Payet, Marseille parti pour un coup de bluff XXL

Dans : OM, Mercato, Premier League.

« On est si bien ensemble, non ? ». Ce fameux tweet de l’OM au soir du 31 août 2015 rappelle que le club provençal a souvent tenté des opérations de la dernière chance lors des derniers marchés des transferts.

Mais à l’époque, il s’agissait souvent de coups à l’arrache, par le biais de prêts, dont le fameux bide sur Erik Lamela qui n’est jamais venu. Pour des raisons bien différentes, en raison d’un bras de fer salé avec West Ham, un scénario similaire pourrait se reproduire. Selon Sky Sports en effet, l’OM ne souhaiterait plus revoir sa dernière offre à la hausse, et n’aurait aucune intention de dépasser les 30 ME pour recruter Dimitri Payet.

Un message qui n’a pas eu l’effet escompté, West Ham rappelant que cette proposition était trop basse pour accepter de vendre le joueur. Une impasse qui ne devrait pas provoquer de nouvelle offre de la part de Marseille. Le média sportif britannique annonce ainsi que, du côté du club londonien, on craint surtout que l’OM, qui est le seul club où le milieu de terrain veut jouer, ne fasse jouer la montre et attende que West Ham accepte une offre à hauteur de 30 ME, quitte à faire patienter le deal jusqu’au 31 janvier.