OM : Pour De Vrij, Eyraud n'ose pas faire le grand saut

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Pourquoi donc la finalisation du transfert d’Adil Rami prend autant de temps ? Depuis des semaines, l’arrivée du défenseur international français semble en bonne voie, mais aucun accord n’a été trouvé et le joueur de Séville est retourné en Andalousie. Peut-être que l’OM cherche encore mieux, et se garde sous le coude la venue de l’ancien lillois en cas d’échec dans d’autres pistes. La Repubblica annonce ainsi que l’OM et la Lazio discutent également pour le transfert de Stefan De Vrij. A 25 ans, l’international néerlandais a un profil qui plait beaucoup à Rudi Garcia, lui qui a toujours un œil attentif au championnat italien.

L’entraineur marseillais pousse beaucoup pour la réalisation de ce transfert, mais les discussions s’enlisent selon le journal italien, qui souligne que le Lazio demande tout de même près de 20 ME pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat. Et comme c’est souvent le cas cet été, Jacques-Henri Eyraud refuse catégoriquement d’aller aussi loin pour un joueur qui est une possible bonne pioche, mais très onéreuse. Il est vrai qu’à ce rythme, la solution Adil Rami sera très bientôt la plus évidente et la plus facile à concrétiser, si tant est que ce dossier aille au bout.