OM : Plutôt mourir que de signer au PSG annonce Gignac

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Parti de Marseille pour le Mexique il y a deux ans de cela, André-Pierre Gignac a d’ores et déjà réussi son aventure avec les Tigres. Il est devenu une idole du club, et une star du championnat mexicain, en plus d’en être l’un des meilleurs buteurs. Cette réussite lui a permis de disputer l’Euro 2016 avec les Bleus, où il est passé à cheveu d’en être le héros en finale face au Portugal. Désormais éloigné de l’équipe de France, APG assure que la relève est présente, et qu’il sent bien que son temps est passé. En ce qui concerne sa carrière en club, « Dédé » se voit bien continuer encore quelques années avec le club de Monterrey, même si un retour en France est toujours possible. En tout cas, ce ne sera jamais sous le maillot du PSG, comme il l’a confié dans une image très forte dans les pages du magazine mexicain Life and Style.

« Il n’y a que le PSG que je déteste. Je préfère mourir que signer pour eux. Si le PSG m’offrait dix fois mon salaire, je n’irais pas. Tu ne peux pas savoir comment j’ai crié sur le sixième but du Barça en Ligue des champions. Ma femme a eu peur. J’ai crié, couru et tout… », a balancé l’ancien joueur de l’OM, natif des Bouches-du-Rhône, et qui assume totalement sa haine du club de la capitale.