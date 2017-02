OM : Plus de peur que de mal après la blessure d'Evra ?

Dans : OM, Coupe de France, Coupe.

Patrice Evra a été contraint de céder sa place en début de seconde période mardi soir lors du choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Le défenseur international de l'OM s'est blessé tout seul, semblant ressentir une douleur à l'arrière d'une cuisse gauche déjà largement protégée par un bandage. De quoi craindre un gros souci musculaire pour l'ancien joueur de la Juventus arrivés lors de ce mercato d'hiver.

Cependant, après la rencontre, Rudi Garcia a tenu à dédramatiser la situation de Patrice Evra, dont le physique est évidemment suivi avec attention. « Concernant Patrice Evra, on en saura plus ce mercredi, il s'est arrêté quand il fallait, c'est une petite gêne, on pense que ce n'est pas méchant », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, visiblement pas si préoccupé que cela concernant son défenseur. On va donc rapidement en savoir plus concernant Evra, qui pourrait toutefois être laissé au repos pour le déplacement de vendredi à Metz.