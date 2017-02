OM : Pierre Ménès taille Bouna Sarr, l’avant-centre fantôme

Dans : OM, Ligue 1.

Ambitieux, le marché des transferts hivernal de l’OM a tout de même une sérieuse faille avec l’absence d’un avant-centre capable de soulager Bafetimbi Gomis.

L’ancien lyonnais, prêté par Swansea, possède un physique imposant et ne rechigne pas sur les efforts en ce qui concerne le pressing et les ballons à la lutte. Résultat, il a terminé sur les rotules contre Lyon, et a été laissé sur le banc face à Metz, Rudi Garcia ayant certainement eu peur de perdre son joueur sur blessure en cas de surmenage. Mais derrière Gomis, c’est vraiment le néant au poste d’avant-centre, Leya Iseka n’ayant pas donné satisfaction. Contre les Lorrains, Bouna Sarr a été aligné en faux-9, et cela n’a pas du tout convaincu Pierre Ménès.

« Seulement, quand tu mets Bouna Sarr devant à la place de Gomis, c'est comme si tu jouais sans avant-centre. Marseille a eu beaucoup de mal à se créer des occasions », a résumé le consultant de Canal+, qui sait bien que l’ancien messin ne jouait pas à son vrai poste, ce qui ne l’a pas aidé à convaincre alors qu’il est en énorme difficulté depuis le début de saison, et ce quelle que soit la position concernée.