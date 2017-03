OM : Pierre Ménès donne une très bonne note au duo McCourt-Eyraud

Dans : OM, Ligue 1.

Pierre Ménès ne le cache pas, lorsqu'il a vu débarquer Frank McCourt aux commandes de l'Olympique de Marseille il n'était pas réellement emballé. Mais, après quelques mois, le consultant de Canal+, qui fera son retour au CFC dans un peu moins de deux semaines après sa très grave maladie, avoue que le milliardaire américain a mis les bons ingrédients à l'OM.

Et pour Pierre Ménès, tout cela est très positif. « Au départ, je n'étais pas convaincu par l'arrivée de McCourt. Mais, je trouve que ce qui est fait depuis son arrivée est très bien. Le mercato est une réussite, avec Sanson et Payet qui occuperont une place centrale la saison prochaine, alors que je suis moins convaincu par le recrutement d'Evra. Il y a une volonté de bien faire, de faire progresser le club y compris au niveau des infrastructures. Garcia essaie de faire bien jouer l'équipe. Pour moi, ce sont de très bons débuts, explique, sur Le Phocéen, Pierre Ménès, qui trouve également Jacques-Henri Eyraud très bien à son poste de président. Il a l'air sérieux, il communique bien, et on sait combien c'est important, surtout à Marseille avec cette relation très sensible avec les supporters. Je le trouve intelligent, et le mérite revient à McCourt qui a su bien s'entourer. »