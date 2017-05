OM : Pierre Ménès donne raison à l'arbitre et tort à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Clément Turpin ne s'est pas fait des amis du côté de Marseille en accordant le but bordelais dimanche soir en tout début de rencontre. L'ouverture du score girondine a fait causer et nombreux sont ceux du côté des supporters de l'OM, mais également des joueurs, qui en veulent à l'arbitre. Mais, évoquant ce fait de match, Pierre Ménès estime qu'il y a beaucoup de bruit pour rien. Car pour le consultant de Canal+, Clément Turpin a bien fait de valider le but de Rolan.

« Le match le plus important de la soirée avait lieu au Matmut Atlantique et c’est bien tombé puisque cela a également été le plus agréable à suivre et sans aucun doute le plus disputé. Bordeaux a ouvert le score par Rolan sur un but qui, pour moi et contrairement aux vociférations olympiennes, est tout à fait valable. Monsieur Turpin a décidé de laisser l’avantage et Rolan n’est pas hors-jeu. Chez moi, ça fait but. C’est à l’arbitre de décider s’il suit ou non son arbitre de touche. Il ne l’a pas fait sur ce coup-là et bien lui en pris puisque l’équipe qui a bénéficié de l’avantage a marqué », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, qui estime toutefois que le score de parité est très logique entre deux formations qui ont rendu une belle copie.