OM : Pierre Ménès démonte le mercato de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille semble fonctionner sur courant alternatif depuis que Rudi Garcia a repris les commandes du club phocéen, avec des performances parfois brillantes et parfois pathétiques. Et on l'a encore vu dimanche soir, les renforts arrivés au mercato d'hiver n'ont rien changé aux mauvaises habitudes de l'OM. Devant sa télévision, Pierre Ménès a assisté au naufrage marseillais face à une équipe de Nantes qui n'est pourtant pas une grosse cylindrée de Ligue 1. Pour le consultant de Canal+, il est évident que les corrections apportées lors du marché hivernal n'ont rien apporté.

« Nantes, qui n'avait marqué que cinq buts en championnat à La Beaujoire depuis le début de la saison, en a mis trois contre Marseille. Ça signifie que l'attaque nantaise s'est réveillée mais ce score en dit long aussi sur la nullité crasse de la défense marseillaise, à l'image d'un Patrice Evra totalement à la rue du début à la fin de la partie. Ce qui est flippant et très préoccupant, c'est que Marseille a pris trois buts alors que Pelé a été le meilleur olympien. Alors Gomis y a été de son doublé pour ramener l'OM dans la partie mais le problème c'est qu'il a ensuite dû sortir après son deuxième but. Et il n'y a pas d'autres options offensives pour le remplacer. Encore une fois, le recrutement de ce mercato d'hiver n'a pas corrigé les défauts récurrents de l'OM depuis le début de la saison : la défense et l'absence d'un deuxième avant-centre. D'autant plus que Payet n'est pas encore à 100% et que d'autres joueurs qui portaient l'OM ces derniers temps comme Thauvin et Lopez, commencent un peu à tirer la langue », écrit, sur son blog, Pierre Ménès.