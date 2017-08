OM : Pierre Ménès demande à McCourt de lâcher du cash au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Face à Angers dimanche après-midi, l’OM a abandonné ses premiers points en Ligue 1 sur sa pelouse du Stade Vélodrome (1-1) malgré un nouveau but de Clinton Njie.

Un match nul assez terne qui doit sans doute faire réfléchir les dirigeants phocéens à dix jours maintenant de la clôture du marché des transferts. Car si Luiz Gustavo, Steve Mandanda, Adil Rami ou encore Valère Germain ont apporté une vraie plus-value à l’équipe par rapport à la saison dernière, il paraît aujourd’hui évident que celle-ci doit encore être renforcée pour lutter avec Monaco, Lyon ou encore Nice pour le podium. Sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès a étalé ses doutes sur la fin de mercato du club olympien.

« Ce que je ne comprends pas sur l'OM Champions Project, c'est qu'ils se focalisent sur l'attaquant. Déjà, ils en ont laissé partir un parce qu'ils ont pinaillé sur son salaire. Alors qu'il est très bon, il a déjà marqué trois fois en Turquie... Germain - Gomis, ç'aurait été très bien, là on entend quarante noms mais ça n'avance pas » s’est insurgé le journaliste de Canal + avant de poursuivre. « Un investisseur est arrivé avec 200 millions d'euros à mettre, ils n'en ont mis que 60 pour l'instant, alors qu'il faudrait quand même un défenseur central et un milieu de terrain s'ils veulent vraiment jouer le podium ». En réalité, Frank McCourt a déjà dépensé plus de 80 millions d’euros de sa poche en incluant les options d’achats de Florian Thauvin et de Clinton Njie. Mais il est clair que l’OM devra se renforcer pour jouer sur les quatre tableaux et nourrir de grandes ambitions cette saison…