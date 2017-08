OM : Pierre Ménès allume le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a déjà recruté plusieurs joueurs, et pour l'instant le parcours de l'OM est impeccable que ce soit en Ligue 1 ou dans les qualifications à l'Europa League. Mais pour Pierre Ménès, il est évident que les dirigeants phocéens semblent radins lorsqu'il s'agit d'investir et que cela commence à se voir. Lors du CFC, le consultant de Canal+ a clairement fait part de ses gros doutes sur la manière dont l'Olympique de Marseille réalise son mercato.

« Il faudrait peut-être commencer à recruter, parce qu'on nous a vendu l'OM Champions Project (...) Ça ne fait que 65 ME d'investis, alors qu'à priori ils avaient 200ME à dépenser. Alors je veux bien qu'on soit patient, mais bon. Je ne suis pas certain que Bacca n'ait pas voulu aller à Marseille à un moment donné, mais ça traîne tellement que maintenant il veut aller à Séville. Je trouve qu'ils tergiversent énormément, qu'ils sont toujours à l'affût du truc moins cher et qu'au final personne ne vient », explique Pierre Ménès, qui semble attendre l'OM sur le dossier du fameux attaquant tant convoité.