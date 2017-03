Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Vendredi soir, en marge de la victoire de l'OM au Vélodrome contre Angers, les supporters phocéens ont déployé une banderole brocardant la déroute du PSG à Barcelone. Le message affiché était clair : « 6-1, rêvons plus grand » et il répondait à une bannière sortie au Parc des Princes après la claque mise par le PSG à l'Olympique de Marseille il y a deux semaines qui disait « 1-5 le rêve américain ». Interrogé sur la réaction des supporters de l'OM, Pierre Ménès a estimé que ce n'était pas vraiment finaud et que ces derniers devraient plutôt s'occuper des résultats de leur équipe.