OM : Pelé « n'est pas fait pour être le titulaire » à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Selon Bernard Gregori, ancien responsable des gardiens au centre de formation marseillais, l'Olympique de Marseille ferait une bien meilleure saison avec un autre portier que Yohann Pelé.

Après un début de saison compliqué, avec notamment des déroutes contre Montpellier (3-1) et Monaco (4-0), Yohann Pelé avait enchaîné de bonnes performances. Au début du mois de décembre, le gardien détenait même le plus grand nombre de clean sheets en Europe. Mais depuis la victoire contre Nancy (3-0), l'ancien goal du Mans a pris des pions à chaque match sauf contre Lille le 18 décembre (2-0). Et vendredi, il est clairement le responsable numéro un de la défaite phocéenne à Metz, étant coupable d'un mauvais placement sur le coup franc victorieux de Jouffre (1-0). Par conséquent, les critiques pleuvent sur Pelé depuis quelques heures. Et Bernard Gregori tire même un bilan désastreux sur les performances du gardien marseillais.

« Pelé, c'est un bon gardien, mais il n'est pas fait pour être le titulaire à l'OM. Sa grande taille est un atout, mais il est trop souvent sur les fesses et pas assez sur ses appuis, c'est ce qui lui fait parfois commettre des bourdes qui coûtent des points à l'OM, un peu comme lors de la défaite à Nice en début de saison. Mentalement, ce but encaissé doit lui faire mal à la tête. C'est facile à dire, mais avec un Mandanda dans les buts cette saison, l'OM aurait bien 5 ou 6 points de plus. Pour moi, l'OM aurait peut-être dû prendre un gardien cet hiver. Le niveau a un peu baissé cette saison, mais il y a de bons potentiels, à l'image de Reynet à Dijon et surtout de Didillon à Metz. Costil ou Ruffier sont des valeurs sûres, mais depuis les départs de Lloris et Mandanda, le marché est moins intéressant », a avoué, sur Le Phocéen, l'ancien responsable des gardiens au centre de formation, qui estime donc que le club marseillais serait quatrième de Ligue 1 avec Steve Mandanda dans sa cage.