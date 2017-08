OM : Payet veut rassurer les supporters après son « incident »

Dans : OM, Ligue 1.

On l'a appris ces dernières heures, Dimitri Payet a reçu de la visite chez lui dans la nuit de vendredi à samedi, le joueur de l'Olympique de Marseille se faisant dérober des bijoux selon les informations obtenues par Le Monde auprès de la police locale. Via les réseaux sociaux, Dimitri Payet a reconnu ce dimanche avoir eu un souci, mais il tient à en relativiser la portée et les effets.

« Étant données les informations erronées qui circulent, je tiens à apporter les éléments suivants et surtout à rassurer tout le monde. Tout ce qui se dit ou est écrit sur l'incident et les montants qui ont été évoqués n'est que pure spéculation et ne reflète pas du tout la vérité. S'il est vrai qu'il y a bien eu un incident et je répète un incident, je tiens à préciser que toute ma famille et moi-même allons très bien. Le larcin est heureusement mineur et n'a traumatisé personne et c'est à mes yeux le principal », a expliqué Dimitri Payet, qui ne nie pas avoir été victime d'un délit, mais n'est visiblement pas d'accord avec la somme évoquée par le quotidien, à savoir 110.000 euros.