OM : Payet veut la faire à l'envers au PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

A désormais moins d’une semaine du Classique entre l’OM et le PSG, les joueurs marseillais se demandent probablement quel visage le club francilien va-t-il montrer au Vélodrome ? Celui qui a éclaté le FC Barcelone avec un engagement exemplaire et un réalisme à toute épreuve, ou celui qui n’a pas trouvé la faille face à une équipe de Toulouse regroupée ce dimanche soir ? Seule certitude, l’OM devra être à son meilleur niveau pour l’emporter, et c’est bien au sujet de la volonté que les joueurs de Rudi Garcia doivent répondre présent. Même Dimitri Payet, qui n’est pas forcément un spécialiste du duel malgré son passage récent en Angleterre, a bien compris que cela se jouerait beaucoup sur la volonté. Et les exemples récents ne manquent pas explique l’international français.

« Lors de PSG-Barça, on a vu ce qu'il ne fallait pas faire. On aurait dit que Barcelone n'était pas en jambes, dans les duels ; à ce niveau-là, comme nous l'avons vécu à Nantes, ça ne passe pas. Nous avons une grosse semaine pour préparer ce match avec sérieux, conviction et sérénité », a confié Dimitri Payet, persuadé comme ses coéquipiers que le PSG peut être renversé à condition de leur imposer une énorme pression avec le soutien du Vélodrome, une recette qui avait marché pour Paris face au FC Barcelone...