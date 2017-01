OM : Payet va au clash, West Ham en veut à Marseille

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Ce samedi, West Ham va jouer un match capital dans la perspective de son maintien en Premier League, avec un déplacement chez le voisin de Crystal Palace. Ce sera sans Dimitri Payet, qui a débuté un bras de fer pour être transféré à l’OM, et a mis en furie tout un club. Sur les réseaux sociaux, les supporters, qui vénéraient le milieu de terrain français, ont totalement retourné leur veste et ne l’épargnent désormais plus. Dans le staff, on sait déjà que cette situation va peser sur les prochaines semaines, car l’issue de ce possible transfert n’est pas imminente. Et selon le Daily Mail, dans le vestiaire, l’attitude du Réunionnais a littéralement dégoûté certains joueurs. Dimitri Payet a récemment prolongé son contrat avec les Hammers et en est le joueur le mieux payé, et le voir se mettre de côté pour l’entrainement et les matchs avant une rencontre décisive a plombé l’effectif affirme le journal anglais.

Une situation pesante et qui énerve aussi Slaven Bilic, qui regrette que le joueur ait été séduit par les promesses de l’OM, effectuées avant tout contact entre les deux clubs. Un scénario assez habituel sur le marché des transferts, même s’il n’est pas apprécié pour autant. Et les clubs anglais sont plutôt mal placés pour faire la morale dans ce cas de figure. Mais du côté de West Ham, on n’est pas du tout persuadé que Marseille a les moyens de débourser les 40 ME demandés pour vendre Payet. Et à l’heure actuelle, le club londonien n’a pas l’intention de revoir ses prétentions à la baisse, même si sur le Vieux Port, on sait bien qu’à l’approche de la fin du mois de janvier, les choses peuvent changer très vite.