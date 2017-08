OM : Payet se fait braquer 110.000 euros de bijoux en pleine nuit

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet l'a appris à ses dépens, il faut toujours bien fermer sa porte à double tour quand on va se coucher, surtout lorsque l'on est joueur de football. Pour avoir oublié ce petit geste de sécurité, et omis également de mettre en route la vidéosurveillance de son logement, l'attaquant de l'Olympique de Marseille s'est réveillé samedi matin avec 110.000 euros de bijoux en moins.

Selon Le Monde, dans la nuit de vendredi à samedi, des cambrioleurs se sont donc aisément introduits au domicile de Dimitri Payet et sont repartis avec des bijoux de valeur. Un vol nocturne que le joueur de l'OM n'a constaté qu'au matin. Payet n'est évidemment pas le premier footballeur marseillais, et même footballeur tout court, à avoir affaire à des cambrioleurs, puisque plus d'une dizaine d'entre-eux a eu droit dans un passé récent à ce genre de visites nocturnes du côté de la capitale provençale. Mais pour éviter ce genre de problème, l'Olympique de Marseille version MLD avait mis en place des mesures de sécurité pour protéger les joueurs. A priori, le dispositif s'est relâché et Dimitri Payet l'a payé au prix fort.