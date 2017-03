OM : Payet scandalisé par l'accueil qu'il a reçu en France

Dans : OM, Ligue 1.

Revenu à l'Olympique de Marseille durant le dernier mercato hivernal, Dimitri Payet n'a pas du tout apprécié les critiques qui ont accompagné son transfert, le plus gros de l'histoire du club.

Un an et demi après son départ à West Ham, l'international français a reposé ses valises à Marseille en janvier. Première recrue phare du Champions Project de Franck McCourt, Payet s'étonne des doutes à son sujet. Le joueur de 30 ans, qui s'est mis en difficulté en revenant à l'OM, ne comprend pas l'avis de certains consultants, qui n'avaient pas hésité à dire que le milieu de terrain était trop vieux et trop cher pour l'OM, qui aurait pu dépenser 30 millions d'euros sur des joueurs plus prometteurs.

« En 2015, c'était plutôt un départ amer, mais je peux comprendre. L'ancienne direction avait des comptes à rendre. Ils ont vendu l'équipe type en un an, donc ce n'était pas qu'une affaire personnelle. Dans un coin de ma tête je m'étais dit que je reviendrais un jour, mais je ne pensais pas aussi vite. Ici je suis très attendu. Il y a un projet avec des objectifs élevés. Je reviens en France et j'ai vu que cela ne plaisait pas spécialement à tout le monde... La facilité était de rester à West Ham, pas de revenir à l'OM. Je suis choqué de la réaction des spécialistes. On se plaint que la Ligue 1 n'est pas attractive, que le niveau est faible, qu'on n'arrive pas à attirer des joueurs. Et quand des internationaux veulent revenir... Le mercato de janvier, je le trouve extraordinaire pour notre L1 », a avoué, dans les colonnes de L'Equipe, Payet, qui se montre donc déçu de l'accueil qu'il a reçu à son retour en France alors que tout le monde devrait selon lui s'en réjouir.