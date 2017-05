OM : West Ham a versé 1,2ME à Payet mais sans magouiller

Dans : OM, Premier League, Info.

Transféré de West Ham à l'Olympique de Marseille au cours du mercato hivernal, Dimitri Payet a reçu un ultime bonus financier de la part de son ancien club. Mais les Hammers démentent avoir utilisé cela pour frauder le fisc anglais.

En janvier dernier, et seulement une saison et demi après son départ de Marseille, Dimitri Payet a retrouvé sa maison de l'OM. Figure de proue du Champions Project de Frank McCourt, l'attaquant français a pourtant dû batailler pendant de longues semaines pour faire craquer West Ham, qui a finalement vendu son joueur pour 30 millions d'euros. Mais la semaine passée, lorsque des enquêteurs anglais et français se sont mis en action pour traquer des fraudeurs au sein du football anglais, différentes histoires sont remontées à la surface, notamment une prime de 1,2ME versée par West Ham à l'attaquant international tricolore. Pour le Daily Mail, ce bonus de départ aurait intrigué les services fiscaux anglais et serait un des motifs des perquisitions de mercredi dernier.

Mais, West Ham s'est défendu vigoureusement d'avoir tenté de ne pas payer des taxes en versant cette prime. « Comme détaillé dans son contrat validé par la Premier League et la FA, Dimitri Payet devait toucher une prime annuelle de loyauté. Le paiement de cette premier de 1,2ME a été effectué par le biais de sa rémunération mensuelle et a fait l'objet du paiement de l'impôt sur le revenu de 45 % et de l'assurance nationale, le paiement ayant été fait à la source. Cette somme a été versée sur son compte bancaire au Royaume-Uni en même temps que son salaire habituel. Il n'y a donc pas à enquêter sur ce paiement. Et contrairement à de nombreux clubs en Premier League, aucun joueur de West Ham n'est payé en partie grâce à son droit à l'image », a fait savoir West Ham, qui pointe du doigt certains de ses concurrents.