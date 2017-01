OM : Payet refuse un salaire à la Carlos Tevez venu de Chine

Dans : OM, Mercato.

Désireux de rejoindre l’Olympique de Marseille avant tout, Dimitri Payet ne s’est pas rapproché de son souhait ces derniers jours, les dirigeants olympiens finalisant surtout l’arrivée de Morgan Sanson.

Le débat devrait reprendre dans les prochains jours, même si pendant ce temps, des clubs chinois sont passés à l’action. Sky Sports révèle ainsi que trois clubs du championnat le plus dépensier du monde cet hiver ont fait des offres directes à l’international français. La plus copieuse est venue du bien nommé Hebei China Fortune, qui a proposé 570.000 euros par semaine à l’ancien lillois, soit la modique somme de 30 ME par an.

Dimiti Payet aurait refusé cette proposition colossale, expliquant que son seul souhait était de revenir à Marseille, tout en acceptant de baisser son salaire actuel de l’ordre de 30 %. Reste à savoir si West Ham sera d’accord pour vendre à la baisse, ce qui ne semble pas être la tendance, alors que le club londonien peut se séparer de son nouveau paria avec des clubs chinois toujours désireux de mettre le paquet sur le plan financier.