OM : Payet raconte comment Bielsa l'a transformé à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Revenu à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier, Dimitri Payet est désormais le capitaine de l’équipe après le départ de Bafétimbi Gomis au mercato. Devenu un joueur important de l’Equipe de France après son premier passage à Marseille, le Réunionnais a expliqué dans les colonnes de So Foot que Marcelo Bielsa était en partie responsable de cette magnifique transformation.

« Bielsa, ça a été le déclic, c'est là que je me suis vraiment accompli J'ai commencé à atteindre le haut niveau avec Bielsa. Et en plus, je l'ai fait à Marseille, à l'OM, une ville et un club où il n'est jamais simple de réussir. (...) Avec lui, j'ai vraiment eu la sensation qu'il croyait en moi. À son arrivée, il m'a montré une vidéo d'un de mes matchs. Je ne me souviens plus duquel, mais je me rappelle ce qu'il m'a dit ensuite : “Je veux ce Dimitri-là. Mais en revanche, je ne le veux pas deux ou trois semaines, je ne le veux pas deux mois, je le veux tout le temps.” Sa faculté à tout analyser, ça explique l'année que j'ai passée avec lui » a expliqué l’ailier gauche des Bleus, conscient que Marcelo Bielsa n’est pas étranger à sa progression incroyable.