OM : Payet hors de prix ? Eyraud va prendre la parole lundi

Dans : OM, Ligue 1.

Deux nouvelles informations ont été annoncées ce dimanche dans l’épineux dossier du possible transfert de Dimitri Payet à Marseille.

SkySports annonce en effet que Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants de West Ham ont prévu de se parler ce lundi au sujet du montant demandé pour libérer le meneur de jeu international français. Des discussions qui devraient forcément porter sur l’énorme écart entre ce que compte mettre Marseille, et ce que West Ham demande. En effet, selon le Sunday Express, le club londonien pourrait demander jusqu’à 50 ME pour libérer son joueur. Si l’OM version McCourt veut bien faire des efforts financiers pour ramener un élément de premier plan, il y a certainement des limites et cette somme en fait partie.

L’autre information porte sur l’intérêt éventuel de plusieurs autres clubs pour Dimitri Payet. Toujours selon SkySports, l’OM est totalement seul sur le coup, les rumeurs d’un forcing d’un club chinois ou d’une autre formation n’ont pas été confirmées. Sur ce sujet donc, les dirigeants marseillais sont pour le moment tranquilles et ils ne risquent pas de tomber dans le panneau de la surenchère concurrentielle.