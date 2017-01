OM : Payet fracasse le Top10 des plus gros transferts du club

Dans : OM, Mercato, Premier League.

En achetant Dimitri Payet pour près de 30 millions d'euros, l'Olympique de Marseille réalise le plus gros achat de son histoire sur le marché des transferts.

Pour lancer parfaitement son Champions Project, la nouvelle direction olympienne voulait frapper un premier grand coup lors du mercato hivernal. Et cette volonté a été respectée. Suite à de très longues négociations, l'OM a finalement racheté son ancien joueur à West Ham contre une indemnité de 25 millions de livres, soit environ 29,3 ME. Ce transfert devient ainsi le plus cher de l'histoire de l'OM. L'international français dépasse donc l'ancien recordman, Lucho Gonzalez, arrivé pour 18,5 ME de Porto en 2009. En s'attachant les services du joueur de 29 ans, la troupe de Frank McCourt affiche donc ses ambitions au grand jour en montrant qu'elle est capable de tout pour ramener Marseille sur les hauteurs du championnat de France.

Le Top10 des plus gros achats de l'OM :

1°) Dimitri Payet : 29,3 ME de West Ham

2°) Lucho Gonzalez : 18,5 ME du FC Porto

3°) André-Pierre Gignac : 16 ME du Toulouse FC

4°) Loïc Rémy : 15,5 ME de l’OGC Nice

5°) Florian Thauvin : 14,6 ME de LOSC

6°) Peguy Luyindula : 13 ME de l’Olympique Lyonnais

7°) Hatem Ben Arfa : 12 ME de l’Olympique Lyonnais

8°) Daniel Van Buyten : 12 ME du Standard Liège

9°) Stéphane Mbia : 12 ME de Rennes

10°) Stéphane Dalmat : 10,6 ME de Lens