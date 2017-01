OM : Payet à Marseille, c'est aussi un coup de com annonce Carrière

Dans : OM, Mercato.

En plein bras de fer avec ses dirigeants, Dimitri Payet souhaite absolument quitter West Ham pour revenir à l’Olympique de Marseille. Un scénario critiqué pour plusieurs raisons.

Pour commencer, l’attitude du milieu de terrain fait beaucoup parler. De son manager Slaven Bilic aux supporters des Hammers, en passant par les consultants, tous condamnent la décision du Français. D’autant que l’ancien Lillois ne part pas au clash pour rejoindre un grand d’Europe. Et dans cette histoire, l’OM n’est pas non plus épargné à cause du coût total de l’opération qui pourrait grimper très haut, sachant que West Ham réclamerait 40 M€. Mais de son côté, Eric Carrière comprend la stratégie du club phocéen.

« Sportivement, ça ne peut pas être une mauvaise chose, a commenté le consultant dans le quotidien Le Parisien. Dimitri est en progression depuis quelques années, en club et même avec l’équipe de France. Mentalement, il est fort. Ce sera forcément un plus. (…) Garcia connaît les priorités, et ils sont certainement en train de travailler en parallèle sur des joueurs moins connus en défense. Mais ce n’est pas avec un latéral qu’ils feront rêver les supporters. Dimitri Payet, ce n’est pas que sportif, il y a une part de communication. Vis-à-vis du public, et des acteurs du foot. C’est un message. » Reste à savoir si l’OM parviendra à conclure ce transfert.