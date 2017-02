OM : Payet a lâché 600.000 euros au dernier moment du mercato !

Dans : OM, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Dimitri Payet est depuis dimanche un joueur de l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens et ceux de West Ham ayant finalement trouvé un accord après des négociations longues et chaotiques. Dans le dossier de l'attaquant international français, le club de Premier League a finalement cédé mais n'a pas facilité du tout le départ de Payet. En effet, selon L'Equipe, juste avant de signer les documents lui permettant de rejoindre l'OM, les responsables des Hammers ont exigé de Dimitri Payet qu'il rembourse une prime de 1ME qu'il avait touchée, et de renoncer à toucher son dernier mois de salaire.

Concernant la prime, Dimitri Payet et ses agents ont été intraitables et n'ont rien lâché, mais le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille a toutefois été contraint de tout de même accepter de ne pas percevoir son salaire pour ce mois de janvier 2017. Une coquette somme de 600.000 euros abandonnée à West Ham qui ne sera pas compensée par celle qu'il va toucher à l'OM, mais qui confirme bien qu'entre Dimitri Payet et Marseille ce n'était pas uniquement une histoire de gros sous. Même si bien évidemment Payet n'est pas bénévole, loin de là à l'OM et peut se permettre financièrement ce sacrifice.