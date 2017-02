OM : Patrice Evra, Pierre Ménès sent comme un malaise

Depuis un bon bout de temps, Patrice Evra est l’une des têtes de Turc préférées de Pierre Ménès, qui n’a jamais manqué une occasion de l’allumer, notamment en équipe de France. Mais si son retour à Marseille avait été jugé comme un bon coup pour l’OM, ses récentes prestations, notamment à Nantes et ce dimanche au PSG, posent sérieusement question. Dépassé, en retard et auteur de nombreuses fautes de placement ou dans le jeu, Tonton Pat’ a explosé en vol face à Paris et a été sorti à la mi-temps. Sa performance laisse l’impression d’un gros malaise à Marseille est bien obligé de constater le consultant de Canal+.