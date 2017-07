OM : Passi savait qu'il n'allait pas faire long feu avec McCourt

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

Entraîneur de l’Olympique de Marseille en début de saison dernière, Franck Passi a été remercié par Jacques-Henri Eyraud dès la prise de pouvoir de Franck McCourt en Provence. Effectivement, Rudi Garcia a rapidement été nommé entraîneur du club phocéen. Une expérience difficile pour celui qui a également servi de « passerelle » entre Patrick Collot et Marcelo Bielsa au LOSC. Mais dans une interview accordée à nos confrères de So Foot, le coach de 51 ans avoue qu’il s’était préparé à ne pas rester longtemps à l’OM à partir du moment où le club a changé de propriétaire.

« Lorsqu'une société, quelle qu'elle soit, est rachetée et qu'on va chercher un grand patron, eh bien on va le chercher. Il faut accepter le jeu. Au LOSC, je le savais, puisque j'ai signé pour cinq mois. À Marseille, je savais aussi que le jour où le club serait acheté, je partirais probablement. Je l'avais déjà accepté » a confié le natif de Bergerac, qui regrettera peut-être de ne pas encore avoir eu sa chance au départ d’un projet et sur une saison complète. Un temps courtisé par Montpellier, qui a finalement opté pour Michel der Zakarian, l’ancien coach de l’OM s’arme de patience en attendant de se voir proposer un challenge sportif intéressant.