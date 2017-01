OM : Papin ne revient pas à Marseille, il débarque à Auxerre

Dans : OM, Ligue 1, Ligue 2.

Depuis des semaines, on annonçait le retour de Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille afin de travailler au sein du staff phocéen à la demande des nouveaux dirigeants phocéens. Mais finalement JPP a décidé que l'heure de s'éloigner des terrains, même pour les beaux yeux de l'OM, n'était pas encore venue. En effet, l'ancien buteur devrait prochainement signer avec l'AJ Auxerre où il pourrait être à la fois entraîneur, mais également directeur sportif du club club bourguignon annonce L'Equipe.

Ce choix a été clairement dicté par les exigences des investisseurs chinois, lesquels ont réclamé que l'AJA mise sur une personnalité connue dans le monde du football. Et c'est pour cela que Guy Cotret, le président d'Auxerre, a décidé de faire appel à Jean-Pierre Papin, lequel aurait accepté cette mission pas gagnée d'avance. Car après Strasbourg, Lens et Châteauroux, où il n'a pas toujours été à la fête comme coach, JPP va débarquer sur le banc d'une équipe dont le but clairement établi est de se maintenir. Actuellement, l'AJ Auxerre pointe à une peu glorieuse 19e place de Ligue 2 à deux points de Tours, 17e. Bon courage.