OM : Paga explique comment la saga Payet va se terminer

Alors que Dimitri Payet a décidé d'aller au bras de fer pour être transféré à l'Olympique de Marseille cet hiver, Laurent Paganelli estime que West Ham n'est désormais plus en position de force.

Passé du statut de véritable star à celui d'ennemi public numéro 1 en l'espace de quelques jours, Dimitri Payet semble s'éloigner de jour en jour de West Ham. Si l'entraîneur Slaven Bilić refuse pour l'instant de céder, alors que le joueur disposerait déjà d'un accord pour retourner à l'OM durant ce mois de janvier, la direction des Hammers n'aura peut-être pas d'autre choix que de succomber à la demande de l'international français... C'est en tout cas l'avis tranché de Laurent Paganelli, qui avoue même que le club londonien est pratiquement obligé de vendre son joueur fétiche malgré une situation inconfortable en Premier League.

« On vit dans un monde où ce sont les footballeurs qui décident, c'est comme ça, c'est la mode. C'est l'agent qui dit souvent au joueur "Tu ne joues pas", et alors il ne joue pas, veut partir ailleurs, ça se passe comme cela. Que veux-tu que le club fasse ? Il va lui dire "Tu t'assois sur le banc, tu ne joues pas, on ne te transfère pas". C'est le gros problème aujourd'hui. Quand il y a une vraie cassure avec un joueur, on l'a connu avec Thauvin à Lille, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas garder le joueur, le freiner. Je n'apprécie pas trop cette façon de faire, mais c'est la mode. Nous sommes dans un monde particulier qui n'existait pas avant », a révélé, sur Canal+, Paga, qui estime donc que West Ham ne peut plus rien faire pour retenir Payet alors que ce dernier est décidé à signer à Marseille.