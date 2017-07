OM : On connaît le portrait-robot de l'attaquant recherché par l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Valère Germain a beau faire des débuts réussis avec l'Olympique de Marseille, le club phocéen sait qu'il lui faudra plus d'arguments cette saison, Rudi Garcia ayant lui même reconnu que c'était prendre un trop grand risque que de miser uniquement sur l'ancien monégasque. Andoni Zubizarreta s'est donc mis en quête d'un attaquant supplémentaire, et les noms circulent au fil des semaines, la perle rare n'étant pas facile à trouver, surtout avec un budget tournant autour de 25ME. Mais l'OM avance tranquillement et discrètement, même si plusieurs rumeurs ont déjà tourné sur l'intérêt marseillais pour Carlos Bacca, Olivier Giroud, Moussa Dembélé...

Mais à ce jour, aucune de ces pistes n'a été poussée très loin et l'Olympique de Marseille est en toujours en quête du joueur dont le profil a cependant été tracé avec précision. « Après de multiples réunions entre l’entraîneur et Andoni Zubizarreta, ils ont d’ores et déjà défini un portrait-robot : un attaquant capable de mettre entre quinze et vingt buts, pas uniquement un finisseur mais aussi un joueur d’équipe qui serait complémentaire de Valère Germain en fonction du système de jeu choisi », précise ce vendredi L’Equipe. Au directeur sportif de l'OM de rassembler toutes les pièces du puzzle, il a jusqu'au 31 août pour le faire.