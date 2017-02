OM : OL, PSG, ASSE ? Lui il déteste les trois !

Dans : OM, PSG, OL, ASSE.

Dimanche, les supporters marseillais seront sans pitié avec le Paris Saint-Germain, même si ces dernières années, la rage s'est plutôt tournée vers l'Olympique Lyonnais. Répondant au Phocéen à quelques jours du Clasico, Christian Cataldo explique qu'entre le PSG et l'OL il ne choisit pas le pire ennemi de l'OM, plaçant les deux clubs sur un pied d'égalité dans ce domaine...en y ajoutant même l'ASSE.

« Paris c’est plus une histoire médiatique. Mais ça ne m’empêche pas de les détester. Je ne regarde pas leurs matchs ou leurs joueurs. C’est vrai qu’il y en a moins qui sont détestables, commente le fan olympien dans Le Phocéen. Matuidi, Rabiot peut-être un peu… Ibra on pouvait le détester mais il n’est plus là. L’évolution peut se comprendre parce qu’il est plus accessible de battre Lyon que Paris. Avant, chacun avait ses chances. Là, si on les bat dimanche c’est une révolution. Ca fait 5 ans qu’ils nous battent et je pense que ça va durer un moment. La rivalité sur le terrain, elle est avec Lyon. Mais moi je les déteste tous les deux, je mets tout dans le même sac. Tu peux même rajouter les Stéphanois. Paris, c’est Paris, et ça m’énerve. Pas que le PSG. La tour Eiffel, le Louvre, les Parisiens… », explique le responsable des Dodger, qui ne fait pas dans le détail.