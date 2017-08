OM : Offre à venir de Marseille pour Jordan Amavi !

Dans : OM, Mercato.

Toujours à la recherche d’un arrière gauche pour concurrence Patrice Evra alors que Henri Bédimo est sur le départ, l’Olympique de Marseille va repartir à l’assaut d’un projet de longue date.

Il s’agit de la venue de Jordan Amavi, ancien international espoir lors de sa belle saison sous le maillot de Nice, et qui a disparu des radars après son transfert à Aston Villa, entre une sérieuse blessure et la relégation du club de Birmingham en D2 anglaise. Deux ans après son arrivée, le latéral gauche pourrait revenir en Ligue 1, du côté de l’OM donc.

Selon RMC, le club provençal va se positionner sur un prêt avec une option d’achat à hauteur de 7 ME. Une proposition qui pourrait bien être acceptée par le club anglais, qui avait déjà cédé son joueur un peu plus tôt cet été, mais Amavi, qui a connu de sérieux soucis à son genou, n’avait pas passé la visite médicale avec succès du côté du FC Séville. Le club andalou avait laissé entendre que la crainte d’une rechute était sérieuse, ce qui pourrait en tout cas permettre à l’OM de rafler la mise et de limiter le risque avec une option activable par l’OM en cas de satisfaction.