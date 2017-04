OM : Ochoa est libre, le bon plan pour remplacer Pelé ?

Dans : OM, Mercato, Liga.

Auteur d’une saison correcte, Yohann Pelé ne fait pourtant pas l’unanimité en vue de la saison prochaine, et le recrutement d’un portier de premier plan est plus que jamais à l’étude.

De nombreux noms prestigieux sont déjà sortis, comme ceux de Victor Valdes, Iker Casillas et bien sûr Steve Mandanda. Mais ce vendredi, c’est une ancienne rumeur qui refait surface avec la possibilité de faire venir Guillermo Ochoa. Le dernier rempart mexicain avait brillé sous le maillot de l’AC Ajaccio en Ligue 1 entre 2011 et 2014, étant plusieurs fois annoncé proche de l’OM, avant de rejoindre Malaga puis de se retrouver à Grenade, où il est prêté cette saison.

L’international mexicain sera libre au mois de juin, et donc disponible pour zéro euro. De quoi en faire une recrue de choix et selon la chaine espagnole Directvsports, l’OM s’est renseigné à son sujet, tout comme le PSV Eindhoven et le FC Séville. A 31 ans, Ochoa ne dirait pas non à un retour en France pour évoluer au sein d’un club qui compte viser le podium. Reste à savoir s’il fait partie des priorités de l’OM pour en faire le numéro 1, ou s’il s’agit d’une piste que les dirigeants provençaux se gardent sous le coude pour compléter leur effectif à ce poste une fois l’été venue.