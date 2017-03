OM : Ocampos sera renvoyé à l'OM, Milan n'en veut plus

Dans : OM, Serie A, Ligue 1, Mercato, Foot Europeen.

Prêté en juin 2016 par l'Olympique de Marseille au Genoa avec option d'achat, Lucas Ocampos n'a pas fait long feu chez les Rossoblu puisqu'au dernier jour du dernier mercato d'hiver le joueur argentin a quitté le Genoa pour un prêt de six mois au Milan AC avec une option d'achat automatique si Ocampos marquait sept buts.

Mais cette hypothèse de continuer au Milan AC semble peu probable, puisqu'à ce jour, Lucas Ocampos n'a pas marqué le moindre but et surtout il n'a été titulaire que deux fois, sans réellement marquer de son empreinte ces deux rencontres. Et ce dimanche, Calcio Mercato affirme que l'entraîneur du Milan AC a définitivement tranché concernant le joueur de l'OM. En effet, Vincenzo Montella estime que Lucas Ocampos n'a pas vraiment le niveau espéré et qu'il est inutile de le garder en fin de saison. Le club lombard n'a donc pas l'intention d'insister et renverra l'ancien monégasque à l'Olympique de Marseille, sauf si le Genoa fait jouer son option d'achat, ce qui semble fort peu probable. Pour mémoire, Lucas Ocampos a signé en juin 2015 à l'OM pour 7ME. Reste à savoir ce qu'en fera l'OM...