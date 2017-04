OM : Ocampos a tranché pour son avenir à Marseille

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Prêté par l'Olympique de Marseille au Genoa puis au Milan AC, Lucas Ocampos n'envisage pas du tout de revenir en Ligue 1 la saison prochaine.

Arrivé dans la cité phocéenne en janvier 2015 après deux saisons et demi à l'AS Monaco, Lucas Ocampos n'a jamais réussi à faire son trou à l'OM. Plus dans les plans de Marseille l'été dernier, l'attaquant argentin avait donc été prêté au Genoa en juin... avant d'être re-prêté pour six mois à l'AC Milan en accord avec l'OM et le Genoa. Si depuis le mois de janvier, Ocampos a franchi un nouveau cap dans sa carrière en intégrant un club prestigieux, il n'en est pas moins devenu un joueur cadre. Avec l'émergence de Gerard Deulofeu, Ocampos se dirige même vers un poste de remplaçant. Par conséquent, le joueur de 22 ans n'est pas du tout sûr de rester à Milan la saison prochaine.

Et si son départ est validé par le club rossoneri, Ocampos ne se voit pas retourner à Marseille, où il est encore sous contrat. En effet, selon Calciomercato, l'ancien de River Plate veut poursuivre sa carrière en Italie. Oui, mais où ? Si ce n'est pas au Milan AC, Ocampos pourra toujours se tourner vers le Genoa, qui dispose encore d'une option d'achat sur lui. Si son avenir en Serie A est encore à définir, Ocampos aurait donc choisi de tourner le dos à l'OM. Un choix qui ne froissera pas la direction olympienne, plutôt occupée à préparer les grands chantiers du prochain mercato estival.