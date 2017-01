OM : Obi Mikel premier renfort du mercato ? Lui vote pour

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parmi les nombreux joueurs cités depuis quelques semaines pour venir renforcer l’Olympique de Marseille lors de ce mercato, le nom de John Obi Mikel revient très régulièrement. Et même si la presse nigériane affirme que le joueur de Chelsea va probablement faire un choix plus financier que sportif pour son avenir, du côté de l’OM on espère toujours que John Obi Mikel rejoindra la cité phocéenne durant les prochaines semaines. Interrogé par La Provence sur la possibilité de voir le milieu de terrain des Blues rejoindre l’Olympique de Marseille, Gernot Rohr, qui connaît particulièrement bien l’international nigérian, estime que ce se serait une très bonne pioche, malgré le peu de temps de jeu d’Obi Mikel avec le club anglais.

« L’intérêt de l’OM pour John ? On m’en a parlé, mais je n’ai plus d’écho depuis un mois environ. J’ai eu John récemment pour les fêtes de fin d’année, il n’a pas évoqué le sujet. Il est très fermé là-dessus, il ne parlera pas avant que les choses soient faites. En tout cas, il serait une très bonne recrue. En équipe nationale, même s’il ne jouait pas avec Chelsea, il a toujours été très bon », fait remarquer le sélectionneur du Nigéria, convaincu que l'OM ne se trompe pas en ciblant un tel joueur au mercato.