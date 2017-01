OM : Obi Mikel aurait finalement préféré Valence à Marseille

Dans : OM, Mercato, Liga.

Même si rien n'est officiel pour l'instant, il semble que John Obi Mikel ait fait son choix concernant la suite de sa carrière. Alors que l'on évoquait une concurrence chinoise pour l'Olympique de Marseille concernant l'international nigérian de Chelsea, il se pourrait que ce soit finalement un club de Liga qui rafle la mise lors de ce mercato.

Selon le site Owngoalnigeria.com, John Obi Mikel va en effet rejoindre Valence où il devrait s'engager dans les prochains jours pour quatre ans. Notre confrère africain affirme que les représentants du club espagnol sont actuellement à Londres et ont trouvé un accord avec le joueur et son représentant, et que désormais les négociations se finalisent entre Valence et Chelsea. A six mois de la fin de son contrat avec le leader de la Premier League, Obi Mikel a été autorisé à partir librement, mais quelques détails doivent tout de même se régler entre les deux clubs avant que l'information soit officialisée. Mais à priori il ne fait désormais plus aucun doute que John Obi Mikel restera en Europe et plus précisément en Liga, alors que l'on avait évoqué un choix plus financier que sportif pour le milieu de terrain de 29 ans. Mais malheureusement pour la Ligue 1, l'Olympique de Marseille ne sera pas l'heureux élu...