OM : Njie blessé, Ocampos expulsé... Ça urge pour le buteur

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Ce n'est pas nouveau, mais cela devient urgent. L'Olympique de Marseille doit recruter un nouveau buteur. Et ce besoin est plus que jamais d'actualité ce dimanche soir après le match nul contre Angers (1-1). S'il a marqué l'unique but de l'OM en première période, Clinton Njie est sorti sur blessure à la 38e de jeu. Et il devrait être indisponible quelques jours et probablement forfait jusqu'au match contre Monaco de dimanche prochain.

« Ce sera limite pour dimanche contre Monaco », a lâché l'attaquant marseillais en zone mixte. Et sachant qu'Ocampos, le troisième et dernier joueur de l'effectif de l'OM capable de jouer dans l'axe de l'attaque, a pris un carton rouge en fin de rencontre (90+3e), Marseille n'a plus qu'à prier pour que Valère Germain ne connaisse pas un mauvais coup du sort à son tour...