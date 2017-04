OM : « Ni style, ni jeu », c’est l’OM selon Pierre Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

Pierre Ménès est de l'avis des supporters de l'Olympique de Marseille, le match nul de dimanche à Toulouse est plutôt flatteur pour l'équipe de Rudi Garcia, jamais dans la coup face au TFC. Pour le consultant de Canal+, la version actuelle de l'Olympique de Marseille manque de trop de choses pour espérer viser la cinquième place au classement. Et cela s'est vu contre une formation de Toulouse qui de son côté méritait de s'imposer.

Sur son blog, l'analyse de Pierre Ménès à destination de l'OM n'est forcément pas très tendre. « Globalement, nous avons assisté à un match assez moyen voire même très poussif pour les Marseillais. Ils ont enchaîné une troisième prestation consécutive de piètre niveau après les deux nuls à Lille et au Vélodrome contre Dijon. Les Phocéens n'occupent plus la cinquième place et les Girondins de Bordeaux semblent dans une toute autre dynamique. Défensivement, ce n'est pas au point et au milieu, il n'y a ni style, ni jeu. Quant aux trois attaquants - pas vraiment au top individuellement -, ils ont été peu et mal servis. Une recette qui donne évidemment une copie un peu faible », constate un Pierre Ménès très déçu de ce qu'il a vu côté marseillais.