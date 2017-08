OM : Neymar au clasico, Payet voit un avantage pour Marseille

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Nouvelle recrue phare du Paris Saint-Germain, Neymar, arrivé en provenance du FC Barcelone contre 222 M€, fait déjà beaucoup parler en Ligue 1.

D’un côté, certains adversaires craignent forcément de se retrouver face au Brésilien. De l’autre, beaucoup se réjouissent de l’arrivée d’une telle pointure dans le championnat français. L’ancien attaquant du FC Barcelone va effectivement ajouter de l’intérêt à cette compétition et à un choc en particulier. On pense évidemment à la confrontation face à l’Olympique de Marseille. Une affiche qui fait déjà saliver Dimitri Payet, lequel estime que la signature de Neymar peut aussi représenter un avantage pour les Marseillais.

« On dit que ça va mettre encore un petit peu plus de piquant dans le clasico et que ça mettra encore plus de pression sur Paris, a envisagé le milieu de l’équipe de France. Je pense que c’est bien pour notre championnat mais, pour nous les Marseillais, ça ne change rien à notre parcours. » Si l'OM n'a pas prévu de jouer le titre dès cette saison, ce sera bien le cas dans les années à venir si l'on en croit le projet de Frank McCourt. Une mission qui s'annonce compliquée avec le PSG de Neymar...