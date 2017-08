OM : Moussa Dembélé favori n°1 pour renforcer l'OM ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato estival 2017 se finit dans moins de deux semaines et l'Olympique de Marseille n'a toujours pas trouvé son attaquant supplémentaire tant attendu. Rudi Garcia l'a confié mercredi, pas question de recruter d'autres profils avant que l'OM n'ait déniché ce fameux joueur offensif. Et ce vendredi, au lendemain du triste nul en Europa League, un nom refait surface, c'est celui de Mousse Dembélé, l'attaquant du Celtic.

Selon La Provence, si l'Olympique de Marseille n'a pas encore fait une offre au club écossais pour son attaquant vedette, l'intérêt de l'OM pour Moussa Dembélé date de plusieurs mois, et même plus encore puisque Franck Passi l'avait déjà dans le collimateur. Cependant, si le club phocéen est très tenté par le buteur du Celtic, et si ce dernier n'est pas du tout opposé à une signature à l'Olympique de Marseille, le prix affiché par les dirigeants écossais ne sera pas bradé. En effet, Glasgow réclame au moins 25ME pour Moussa Dembélé, et il est inutile d'attendre un prix d'ami ou un prêt lors de ce mercato. Car l'OM n'est pas tout seul à suivre l'attaquant auteur de 32 buts la saison passée.