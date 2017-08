OM : Morgan Sanson éteint direct la polémique

Dans : OM, Ligue 1.

Remplacé à l'heure de jeu par André-Frank Zambo Anguissa, dimanche soir lors du match OM-Dijon, Morgan Sanson avait le visage très fermé au moment de rejoindre le banc de touche marseillais. Mais le milieu de terrain a rapidement fait savoir que son attitude n'était pas du tout de la colère contre le choix de Rudi Garcia. Si Morgan Sanson en voulait à quelqu'un c'était surtout à lui-même, conscient que sa première période n'avait pas été au niveau attendu, et que le coach de l'Olympique de Marseille devait faire des changements.

« Je suis déçu de sortir, pas énervé du tout, mais juste déçu. Je veux jouer tous les matchs, tous les jours. Mais non il n'y a aucun problème avec qui que ce soit, on a gagné et c'est le plus important », a expliqué l’ancien montpelliérain, histoire de ne pas laisser les réseaux sociaux s'enflammer concernant son attitude dimanche soir au Vélodrome. Au moins son explication est claire et réaliste.