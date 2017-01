OM : Morgan Sanson, ça va se conclure à 12 ME

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Les deux clubs font des efforts actuellement dans le dossier Morgan Sanson, et cela devrait se terminer en bonne intelligence avec un transfert dans le courant de la semaine prochaine. Telle est la tendance confirmée ce dimanche par TF1 et Infosport +, qui annoncent que l’accord est quasiment bouclé sur un transfert avoisinant les 12 ME. Un juste milieu entre les différentes offres marseillaises, la valeur du joueur, et les demandes parfois élevées de Montpellier. Loulou Nicollin était monté jusqu’à 20 ME, histoire de faire grimper les tarifs, avant de confier qu’il aimerait toucher 12 ME pour son milieu de terrain.

Cette somme rondelette lui assure toutefois une belle vente, même si le MHSC se dégarnit beaucoup pour un club encore loin d’avoir assuré son maintien. De son côté, Morgan Sanson s’est mis d’accord pour un contrat de quatre ans et demi avec l’OM, et selon Le Midi Libre, le joueur n’a désormais plus aucun doute sur sa future arrivée à Marseille. Il pourra y retrouver l’un de ses anciens coéquipiers, Rémy Cabella, même si les deux joueurs pourraient également entrer en concurrence.