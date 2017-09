OM : MLD a empêché le retour de Bielsa confirme Gérard Lopez

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir mis l’Olympique de Marseille en vente, Margarita Louis-Dryefus avait étudié plusieurs dossiers dont celui de Gérard Lopez.

A ce moment, la candidature de l’Hispano-Luxembourgeois avait fait beaucoup de bruit. Et pour cause, l'ancien patron de l'écurie Lotus F1 Team promettait de faire revenir le coach Marcelo Bielsa au Vélodrome. De quoi séduire le public olympien. En revanche, la femme d’affaires russe n’avait pas été convaincue et avait préféré vendre le club à l’Américain Frank McCourt. De son côté, Lopez a fini par amener le technicien argentin à Lille, ce qui confirme ses premières intentions concernant Marseille.

« Marcelo Bielsa et Luis Campos étaient dans mes valises pour le projet OM, a répété le propriétaire du LOSC sur SFR Sport. Il faut savoir qui a arrêté quoi. Je n’ai pas de regret. L’OM c’est un club que j’aime beaucoup, tout le monde connaît la passion. Avant d’être invité par MLD à regarder le dossier de l’OM, on avait déjà exploré le dossier du LOSC. » A croire que Lopez n’était pas qu’un beau parleur.