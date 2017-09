OM : Mitroglou qui signe, c’est grâce à Neymar

Dans : OM, Mercato, PSG.

International grec passé par l’Allemagne, l’Olympiakos et le Benfica Lisbonne récemment, Kostas Mitroglou sait ce qu’est une ambiance sulfureuse. C’est même l’une des raisons évoquées par Jacques-Henri Eyraud pour justifier son arrivée : le fait qu’il sache jouer aussi sous pression. Pas de souci de ce côté-là. La preuve avec la déclaration du joueur grec lors de sa présentation, où il assure que l’idée de jouer dans un Vélodrome brûlant pourrait lui donner des ailes.

« Je sais très bien que l'ambiance du Stade Vélodrome est bouillante, j'ai eu beaucoup d'expérience avec Benfica et l'Olympiakos, où c'est un peu la même chose. J'ai hâte de vivre ça, je suis sûr que je peux tenir la pression. Je suis très content de la façon dont l'entraîneur et le club se sont occupés de moi. Je suis impatient de jouer mon premier match pour Marseille », a expliqué le nouvel attaquant de l’OM en conférence de presse. Et au moment de justifier son arrivée en Ligue 1, Mitroglou a reconnu sans détour que les derniers renforts, et notamment la signature de Neymar, aidaient aussi la Ligue 1 à avoir une bonne image à l’étranger.

« L'arrivée de Neymar ? C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai dit oui à Marseille. C'est l'un des meilleurs championnats en Europe, il y a beaucoup de bons joueurs. Je suis très content de jouer en Ligue 1, avec des joueurs importants », a expliqué le buteur grec, qui sait que, plus que jamais, le choc face au PSG sera une bonne manière de se mettre en valeur et de se faire remarquer.