OM-MHSC : Petits arrangements entre amis sur le transfert de Sanson

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Présenté ce mercredi, Morgan Sanson est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille.

Comme souvent, Louis Nicollin est monté dans les tours, avant d’accepter de vendre son joueur quand l’offre a été jugée raisonnable, sachant que Montpellier n’a pas vraiment les arguments pour lutter face à l’OM. Néanmoins, le montant du transfert a fait beaucoup débat, car pour sa première recrue, Jacques-Henri Eyraud ne voulait surtout pas passer pour le trop bon payeur. C’est ainsi que, pour une fois, les deux clubs ont communiqué sur le montant de l’indemnité, évoquant un transfert à hauteur de 9 ME plus 3 ME de bonus.

Selon L’Equipe, cette publication n’est que de façade, et permet au président olympien de sortir la tête haute de cet achat. La vérité serait moins glorieuse, même si cela reste raisonnable, puisque l’OM aurait déboursé 12 ME sec pour ce transfert, et que Montpellier aurait conservé un intéressement à la revente de l’ordre de 10 %. Néanmoins, le message est passé pour cette première recrue, les nouveaux dirigeants provençaux ne seront pas les dindons de la farce du mercato, même s’ils seront forcément attendus au tournant sur le cas Dimitri Payet, bien plus compliqué.