OM : Mercato, les 200 ME, le PSG... Les confidences d'Eyraud

Dans : OM, Mercato, PSG.

Alors que son Olympique de Marseille aborde la première trêve internationale de l'année 2017 avec sérénité, Jacques-Henri Eyraud s'est confié sur le prochain mercato estival.

Plus de six mois après son arrivée dans la cité phocéenne à la demande de Frank McCourt, nouveau propriétaire de l'OM depuis octobre dernier, Jacques-Henri Eyraud peut légitimement tirer un premier bilan positif. Auteur d'un premier mercato de choix aux côtés de Garcia et de Zubizarreta, le président olympien voit son équipe lutter pour la cinquième place finale. Une bonne nouvelle pour Marseille, qui n'a pas forcément prévu de retrouver l'Europe dès la saison prochaine. Mais ceci serait un très bon point en vue du prochain marché des transferts, qui s'annonce primordial pour la suite du projet, d'après les dires d'Eyraud.

« Le mercato ? On verra. Cet hiver, le marché était intéressant, on a attiré à l’OM un joueur de classe mondiale, mais on a aussi misé sur des joueurs prometteurs, comme Morgan Sanson qui s’inscrit dans notre projet à long terme. C’était un bon signe sur ce qu’on serait capables de faire cet été. Recruter un ancien du PSG ? L’histoire a démontré que l’on a pu être un bon joueur au PSG et continuer une très belle carrière à l’OM. 200 ME, suffisant ? Regardez Séville, l’Atletico Madrid, qui ont su atteindre des performances exceptionnelles avec un budget à notre portée… On a donné ce chiffre pour bien montrer que l’on est pas dans la catégorie d’un PSG, d’un Real Madrid ou d’un FC Barcelone. Nous sommes des entrepreneurs qui essayons de gérer ça dans une vision à long terme, avec des moyens qui peuvent être limités. Moi je pense que 200 millions, surtout dépensés assez vite, dans les 4 ans, peut être dans les 2 ans, dans les 3 ans, c’est déjà beaucoup d’argent. Et si on le fait intelligemment, on doit être capable d’afficher une ambition extrêmement élevée », a avoué, sur le plateau de Canal+, le président marseillais, qui annonce donc un été chaud bouillant du côté de la Commanderie avec des arrivées de grands joueurs.